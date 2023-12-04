Причал на Радиогорке отремонтируют не раньше 2025 года

Причал на Радиогорке отремонтируют только в 2025 году. Об этом стало известно в ходе аппаратного совещания губернатора Севастополя.

Как сообщил и.о. замгубернатора Павел Иено, в этом году городом заключён контракт на проектные работы по реконструкции причала, которые должны быть завершены в 2024 году.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что сами работы начнутся не раньше 2025 года.

«Пока смотрим как можно по временной схеме до проектирования запустить», — сообщил он.

Напомним, губернатор Севастополя сообщил, что на первичный ремонт причалов понадобится несколько недель.