Улицу Корчагина в Севастополе возле ДКРа перекроют на пол года

С 12 мая по конец августа будет частично перекрыт участок улицы Павла Корчагина от дома №23 до пересечения с улицей Героев Сталинграда Это связано со строительством проспекта Античный.

Для транспорта организуют временный объезд: через парковку Дома культуры рыбаков (с соответствующей разметкой и знаками) или по дороге вдоль ТЦ «Апельсин» (мимо дома №8 по ул. Павла Корчагина). Жители смогут беспрепятственно заезжать в микрорайон, но основные работы затронут проезжую часть.

Напомним, о начале строительства дороги на Античном проспекте сообщили еще в 2024 году. Решение о выделении кредита в 745 млн рублей на строительство данной дороги было принято в июле того же года. Завершить строительные работы планируют к 2025 году.