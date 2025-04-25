Новый кулич побьет рекорд предыдущего — в Бахчисарае изготовят «Православный Крым в миниатюре»

К окончанию Пасхальной недели 26 апреля в 11:00 в Бахчисарайском парке миниатюр превзойдут свой рекорд и приготовят 3-метровый кулич в окружности «Православный Крым в миниатюре», — заявил директор парка Виктор Жиленко.

По его словам, это будет приятный сюрприз для гостей парка к окончанию великого праздника Пасхи.

«Новый кулич станет особенным и не только в Крыму. 3-метровую выпечку украсим 32 пряничными православными достопримечательностями полуострова. Это и вкусно, и познавательно в какой-то мере. Пасха — великий праздник и мы постарались, чтоба она запомнилась яркими впечатлениями. Все посетители парка смогут попробовать. А перед тем как разрезать — мы дадим всем желающим время на фотосессию и селфи » — отметил директор парка.

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