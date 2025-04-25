ЛДПР: Курс на будущее России и защиту ее героев

Завершился Всероссийский слет ЛДПР — масштабное событие, объединившее партийцев со всей страны. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с программной речью, в которой четко обозначил три стратегические задачи, стоящие перед страной.

Преодоление демографического спада, формирование человеческого капитала и построение образа будущего России. Отметив, что именно ЛДПР сегодня поднимает эти вопросы в полном объеме, предлагая конкретные и смелые решения. «Россия должна развиваться с опорой на сильное общество, на интеллектуальный, моральный и волевой потенциал своих граждан. И наша партия берет на себя ответственность за выработку стратегии этого развития», — подчеркнул Слуцкий.

Особое внимание на слете было уделено теме поддержки участников СВО. Партийная программа в этом направлении не ограничивается словами: ЛДПР настаивает на системном подходе к адаптации бойцов, которые возвращаются с фронта. «Каждый, кто ценой своей жизни отстаивает интересы России, должен чувствовать, что за ним стоит не только армия, но и вся страна. ЛДПР выступает за целевые программы трудоустройства, налоговые льготы для работодателей, готовых принимать ветеранов, и приоритет в получении образования и медицинской помощи», — прокомментировал координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

Задача партии — не просто говорить о патриотизме, а ежедневно доказывать его конкретными делами. Севастопольское отделение ЛДПР активно вовлечено в работу с семьями мобилизованных, оказывает юридическую поддержку, помогает в решении социальных вопросов. По итогам слета партия подтвердила свою стратегическую приверженность курсу, заложенному Владимиром Вольфовичем Жириновским: быть с народом, защищать национальные интересы, усиливать партийные структуры на местах и укреплять суверенитет страны. ЛДПР готова к новым вызовам. И самое главное — она остается партией действия, а не деклараций.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города