В Байдарской долине объявлен карантин на 74 га из-за дубового клопа

До этого в нашей стране не было таких массовых опасных вредителей

В Севастополе на территории заказника «Байдарский» в связи с выявлением распространения карантинного объекта – дубовая кружевница введен карантинный фитосанитарный режим.

Также установлена карантинная фитосанитарная зона общей площадью 74 га. Заключение о ситуации выдавалось Южным филиалом ФГБУ «ВНИИКР», приказ подписан Южным межрегиональным управлением Россельхознадзора.

Управлением разработана и направлена ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения города Севастополя и лесного хозяйства» Программа локализации очага и ликвидации популяции карантинного объекта — дубовая кружевница.

Отметим, в России дубовый клоп-кружевница впервые был обнаружен в 2016 году. Кроме дуба, клоп поражает каштаны, вязы, смородину, боярышник, яблоню. Он способен распространяться с посадочным материалом дуба, каштана, а также саженцами и черенками розоцветных – яблони, шиповника, малины, ежевики.

Напомним, в Севастополе проводится массовая обработка деревьев от белой американской бабочки.

Ольга Сурикова