Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью украинскому СМИ сообщил, что мелкие десантные операции украинских диверсантов на западе Крыма – это разведка перед крупномасштабной десантной операцией.

«Цель основная – находить и проверять пляжи для высадки более-менее серьезных групп», — рассказал Буданов.

При это он отметил, что ВСУ «выбились» из графика и не могут добиться реализации своих планов «контрнаступа».

Напомним, ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.