В Севастополе на пешеходном переходе насмерть сбита женщина

ДТП произошло вечером 12 октября на нерегулируемом пешеходном переходе на автодороге «Севастополь-Инкерман».

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля Мерседес Бенц сбил 71-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Состояние опьянения у водителя иномарки не установлено. По факту дорожно-транспортного происшествия с погибшим пешеходом проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 14.1 ПДД РФ водитель транспортного средства, приближающегося

к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

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Ольга Сурикова