УАЗ решил подарит автомобиль девушке, внедорожник которой унесло в море

Нашли ее через соцсети

Компания УАЗ начала поиски девушки из Сочи, которая выложила видео, как селевой поток уносит ее автомобиль в море.

Ульяновский автомобильный завод решил передать в бессрочное пользование пикап «УАЗ-Профи» девушке Виктории, которая пострадала во время стихийного бедствия в Сочи несколько дней назад. Она снимала на видео свой уплывающий УАЗ и не могла сдержать слез.

После публикации видео УАЗ начал разыскивать пострадавшую.

«Мы искренне сочувствуем несчастью и не можем оставить произошедшее просто так. Друзья, возможно, вы или ваши знакомые знают владелицу унесенного в море автомобиля? Пожалуйста, поделитесь с нами, напишите сообществу», — написали представители завода в социальных сетях. И девушка была найдена.

Машина ей предоставлена максимальной комплектации с пакетом «Комфорт», а также в подарок передали страховой полис и комплект зимней резины.

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Ольга Сурикова