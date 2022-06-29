Музей подводных лодок в Балаклаве работает в штатном режиме несмотря на реконструкцию набережной

Проход и проезд жителей Таврической набережной, улицы Мраморная и предпринимателей, чья деятельность связана с этим районом, осуществляется по пропускам. Проезд скорой, пожарной и других экстренных служб — по первому требованию. Балаклавский подземный музейный комплекс продолжает принимать гостей в штатном режиме.

Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Мостотрест».

На данный момент на причалах №247 и 248 полностью завершен демонтаж участков, необходимых для возведения новых гидротехнических сооружений, проведено водолазное обследование, строители разбуривают грунт при погружении свай из трубошпунта и производят антикоррозионное покрытие свайных элементов. После того, как на площадку доставят трубошпунт, начнутся работы по сооружению новых причалов.

Напомним, в апреле в связи с началом демонтажа причалов и работой специальной техники по правилам техники безопасности был ограничен проход и проезд по Таврической набережной, которая фактически стала территорией стройплощадки. Это временное ограничение будет действовать до окончания строительных работ, которые проводятся в рамках создания яхтенной марины.

Ранее «Севкор» сообщал, что из-за отрицательного санэпидзаключения Роспотребнадзор запретили эксплуатировать «Золотой» и «Серебряный» пляжи в Балаклаве.

Дарья Тимофеева

Фото: https://muzey-sevastopol.ru/