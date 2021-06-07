У Развожаева рассказали, как Севастополь отметит День России и День города

Приморский бульвар станет одной праздничной площадкой на этих выходных

На ближайших выходных страна отмечает общенациональный праздник День России. Сегодня на аппаратном совещании у главы правительства Михаила Развожаева обсуждался план мероприятий двойного празднования –14 июня Севастополь отмечает и День города.

Замгубернатора Игорь Михеев доложил, что цикл мероприятий начнется еще 10 июня и продлится до 14 июня. Центральным мероприятием ко Дню России станет четвертый Международный фестиваль военных оркестров, который будет проходить с 10 по 12 июня. Вечером 10 июня выступления пройдут на площадках Херсонеса, на Малаховом кургане, в Учкуевке и летнем кинотеатре Матросского бульвара. На территории Михайловской батареи 11 июня, и кульминацией станет 12 июня марш военных оркестров от площади Суворова до площади Нахимова, где прозвучат главные торжественные марши.

Также в этот день, по его словам, будут проводиться пешеходные обзорные экскурсии для всех желающих. Завершится празднование Дня России в Севастополе световым шоу и салютом.

Однако на следующей день начнется череда мероприятий, приуроченных ко Дню города. В частности, для молодежи в Артбухте откроется локация «Промолодежь», где будут проводиться конкурсы КВН, диджеев.

Также на выходных к Дню города откроются площадки возле Дворца детского и юношеского творчества, возле театра Луначарского, где будут проводиться праздничные мероприятия. На всем Приморском бульваре будут работать творческие, спортивные, культурные, цветочные, детские, туристические локации.

В 19.00 состоится творческий концерт с выступлением местных коллективов. В качестве подарка, как уже сообщалось, для севастопольцев станет выступление российской певицы Пелагеи.

Завершится вечер праздничным салютом и световым шоу.

Ольга Сурикова