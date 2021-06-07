В Севастополе следят за состоянием мальчика, доставленного спецбортом в Москву

Ребенок был в крайне тяжелом состоянии

Сегодня в аппаратного совещания губернатор Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался состоянием мальчика, который 3 июня с тяжелыми ожогами был доставлен в Москву для оказания экстренной помощи.

Как ранее сообщалось, семилетний ребенок специальным санитарным бортом МЧС России был доставлен в столичную больницу с ожогами 2 и 3 степени.

Начальник департамента здравоохранения Виталий Денисов отметил, что у них есть обратная связь с московскими коллегами.

«Все нормально. Ребенок доставлен в 9-ую горбольницу», – доложил он.

Ольга Сурикова