На День города в Севастополе выступит Пелагея, а «Ростех» покажет шоу фейерверков

На День города и День России власти Севастополя приготовили особенный подарок

Празднования Дня России и Дня города. В Севастополе продлится с 12 по 14 июня, — сообщили «Севкору» в правительстве города.

Главный девиз праздника «Севастополь, я люблю тебя!». Концептуально мероприятия в цикле объединены идеей отражения героического прошлого, счастливого настоящего и прекрасного будущего города Севастополя.

В рамках мероприятий состоятся IV Международный фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Всегда на страже — 2021».

Яркое пиротехническое и лазерное шоу над акваторией Севастопольской бухты в рамках Международного Фестиваля фейерверков «Ростех», праздничный концерт с участием Заслуженной артистки РФ Пелагеи.

Завершится мероприятие праздничным фейерверком над площадью Нахимова.

Дарья Тимофеева

Фото: © «РОК ВОЛНА»