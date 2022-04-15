У Развожаева появится еще два зама

Депутаты должны согласовать

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что заксобрание согласует кандидатуры Сергея Толмачева и Николая Гордюшина на должности его заместителей. Пленарное заседание закса состоится 19 апреля. Об этом он написал в своем Telegram.

Уточняется, что Толмачев курирует в правительстве внутреннюю и информационную политику, экологию и защиту окружающей среды. Он вел губернаторскую избирательную кампанию Михаила Развожаева, на которой была одержана победа и показан лучший в стране результат.

Гордюшин курирует в правительстве архитектуру и градостроительство, имущественные и земельные отношения, охрану объектов культурного наследия. В этом году Гордюшин должен представить жителям города для обсуждения новый Генеральный план Севастополя.

Напомним губернатор Севастополя Михаил Развожаев в конце 2021 уволил своего заместителя Николая Жигулина.

Ольга Сурикова

Фото: t.me/glava92