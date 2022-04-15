В Севастополе парень пытался заработать на чужой интимной переписке

Как итог, ему светит срок

На жителя Севастополя заведено уголовное дело за вымогательство. Он пытался нажиться на чужой интимной переписке.

Двадцатилетний парень узнал о переписке интимного характера 17-летней девушки с 32-летним женатым мужчиной. Он располагал и фото этой переписки и решил потребовать от ее участников 15 тысяч рублей за неразглашение факта общения.

Девушка испугалась последствий для себя и попросила денег у своего знакомого. Получив нужную сумму, она перевела ее вымогателю.

Однако о случившемся узнала ее мать и обратилась в полицию.

Сейчас уголовное дело в отношении парня передано в суд. Он возместил причиненный ущерб, но ему по-прежнему грозит до четырех лет лишения свободы.

Ольга Сурикова