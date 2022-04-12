У побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник

Проводил разведку
Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», сообщает Минобороны.
Отмечается, что беспилотник был уничтожен пуском двух ракет корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».
Также в ведомстве добавили, что сбитый объект осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.
Напомним, ранее украинский беспилотник был сбит над Севастополем.
Ольга Сурикова
Видео: Минобороны России