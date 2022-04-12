У побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник

Проводил разведку

Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», сообщает Минобороны.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Отмечается, что беспилотник был уничтожен пуском двух ракет корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Также в ведомстве добавили, что сбитый объект осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.

Напомним, ранее украинский беспилотник был сбит над Севастополем.

Ольга Сурикова

Видео: Минобороны России