Крым

У побережья Крыма уничтожен украинский беспилотник

12-04-2022
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Проводил разведку

Экипаж фрегата Черноморского флота у западного побережья Крымского полуострова уничтожил украинский беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», сообщает Минобороны.


Отмечается, что беспилотник был уничтожен пуском двух ракет корабельного зенитного ракетного комплекса «Штиль».

Также в ведомстве добавили, что сбитый объект осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины.

Напомним, ранее украинский беспилотник был сбит над Севастополем.

Ольга Сурикова
Видео: Минобороны России

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