В Крыму продлен запрет на полеты

Выбирать стоит альтернативные маршруты

Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России, в том числе и Симферополя до 19 апреля.

«До 19 апреля 2022 года 3.45 по московскому времени продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», – сказано в сообщении Росавиации.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

Напомним, ограничения на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля после начала спецоперации в Украине.

Ольга Сурикова