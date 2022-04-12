Севастопольские депутаты почтили память Владимира Жириновского

Перед сессией

Сегодня, 12 апреля, перед началом пленарного заседания депутаты Севастопольского законодательного собрания почтили память депутата Госдумы, лидера Либерально-демократической партии России Владимира Жириновского.

Как известно, он скончался 6 апреля после продолжительной болезни, вызванной осложнениями от перенесенной коронавирусной инфекции.

Перед началом рассмотрения повестки дня глава фракции ЛДПР в заксе Севастополя Илья Журавлев выступил с памятной речью, он подчеркнул, что 6 апреля Россия понесла огромную утрату: «из жизни ушел человек, ставший символом эпохи, основатель и бессменный лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Великий политик в истории России».

«Именно он стоял у истоков российского парламентаризма и заложил его ключевые традиции.

Владимир Вольфович был настоящим патриотом нашей великой страны и защитником интересов русского народа.

На протяжении последних 30 лет Владимир Вольфович призывал возродить великую Россию и заставить весь мир считаться с нашей страной.

Владимир Вольфович в полной мере выполнил свою миссия пророка в истории нашей страны и навсегда остался в ней наряду с величайшими историческими деятелями.

Колоссальную роль Жириовский сыграл и в судьбе Крыма и Севастополя. На протяжении всей постсоветской истории Владимир Вольфович призывал вернуть полуостров в состав России. Он первым из высокопоставленных российских политиков в феврале 2014 года приехал в Севастополь, поддержать нас, дать нам надежду на то, что все будет хорошо. Его приезд тогда вдохновил многих севастопольцев.

Не случайно, сегодня, когда мы скорбим по Владимиру Вольфовичу, сотни севастопольцев несут цветы в нашу общественную приемную и пишут добрые слова в книге памяти», — сказал Журавлев и обратился с предложением почтить Владимира Жириновского минутой молчания.

Все присутствующие в сессионном зале встали в память о великом политике.

Ольга Сурикова