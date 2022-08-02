В Анапе иномарка вылетела на тротуар и сбила семью

Женщина скончалась от полученных травм

В Анапе автомобилист въехал в семью на тротуаре. Трагедия обернулась гибелью матери и травмами отца и ребенка.

Инцидент произошел в июле в Анапе на пересечении улиц Самбурова и Астраханской.

Тогда водитель «ВАЗ 2114» решил повернуть налево со второго ряда и подрезал ехавшую прямо «Toyota Avensis». Водитель «Тоyota», чтобы избежать столкновения, повернул в сторону и выехал на тротуар, где сбил стоящих людей, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП женщина скончалась на месте от полученных травм, мужчина доставлен в больницу с травмами, 12-летний мальчик в реанимации.

Напомним, на трассе «Таврида» 26 июня произошло смертельное ДТП, в котором погибло три человека, в том числе подросток.

Ольга Сурикова

Фото: УГИБДД России по Краснодарскому краю