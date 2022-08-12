У экологии Севастополя появились новые защитники

Все, кто следит за экологической повесткой нашего города, заметил появление в информационном пространстве организации, активно занявшейся защитой экологии нашего города.

Это «Офицерский корпус Севастополя», организованный общественником Валерием Стрюковым.

Совсем недавно Стрюков приобрёл новый статус и получил поддержку от всероссийской организации «Национальный комитет экологической безопасности», которая активно работает на федеральном уровне и имеет представительства в десятках регионов страны.

Корреспондент «Севкора» пообщался с Валерием Стрюковым о том, что значит появление в городе Национального комитета экологической безопасности для Севастополя и какие планы у его общественной организации.

— Валерий, расскажите нашим читателям чем занимаетесь вы и ваша организация?

— В 2020 году в Севастополе мы запустили организацию «Офицерский корпус Севастополя». В рамках этого проекта занимались привлечением внимания к проблемам ЖКХ, из которых более пристально мы следили за незаконными свалками мусора, как строительного, так и бытового.

Проработав год и два месяца, мы поняли, что ситуация в сфере обращения с отходами в городе катастрофическая. В этой связи мы обратились в Национальный комитет экологической безопасности. Сделали мы это для того, чтобы привлечь к проблемам Севастополя внимание не только городской общественности, но и федеральных экологических организаций.

Они долго к нам присматривались, просматривали отосланные нами фото- и видеоматериалы. После накопления определённого количества этих материалов, руководство комитета решило приехать и посмотреть на масштаб проблем Севастополя своими глазами. В июне (ред. – 2022 года) комиссия комитета с нашим участием проработала в Севастополе пять дней.

Работали очень плотно, с привлечением разных специалистов, например, геодезистов, которые замеряли объемы разных свалок. Большую работу провели на кладбищах «Кальфа» и «Мекензиевы горы», осмотрели прорванный коллектор КОС «Южные» в Голубой бухте и многое другое.

Отработав и зафиксировав результаты, руководитель комитета предложила создать в Севастополе региональное отделение Национального комитета экологической безопасности и мне его возглавить. Я согласился.

После чего мы отправили уведомления о создании в Севастополе филиала Национального комитета экологической безопасности губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Особые слова признательности хочу выразить исполнительному директору НА «Национального комитета экологической безопасности» Любови Владимировне Лоскутовой, которая в нас поверила и доверила такой важный и ответственный фронт работ.

Теперь нас слышат не только в городе, но и на федеральном уровне.

— Валерий, а какие проблемы, по вашему мнению требуют внимания федеральных организаций?

— Самое страшное, по моему мнению, это то, что в Севастополе продолжают хоронить людей в насыпях грунта. На кладбище «Мекензиевы горы» уже поднимался этот вопрос, даже наказали директора на «целых» 50 тысяч рублей. Благодаря помощи СМИ и в особенности телеканала «НТС» мы привлекли внимание к этой проблеме, но сброс строительного мусора там продолжается по-прежнему.

На кладбище «Кальфа», пока, перестали, но возят теперь весь этот строительный мусор в район кладбища поселка Орловка. Там засыпают строительным мусором всю долину, тем самым меняют ландшафт, что в свою очередь тянет за собой изменения в экосистеме этой территории. И совсем не позитивные изменения.

— Как вы считаете в чем основная причина проблем со строительным мусором в Севастополе?

— По большому счету все эти проблемы связаны с тем, что в городе нет полигона для строительного мусора. Его не создают, как мне кажется, потому что это никому не выгодно, а выгодно зарабатывать «в мутной воде».

Все знают, кто занимается стройками у нас в Севастополе, но никто не задает им вопрос: «А куда вы возите строительный мусор? Покажите!».

И самое удивительное, что этот вопрос не задают и правоохранительные органы. Такое ощущение, что в Севастополе не работают ни местные, ни федеральные законы.

Если бы государство не выделяло деньги на утилизацию строительного мусора был бы совсем другой вопрос, но они то выделяются. Каждому подрядчику, который строит за государственный счет, правительство выделяет деньги на утилизацию строительных отходов. Деньги не малые – это даже не миллионы, а миллиарды.

— Планируете ли вы выстраивать работу с Севприроднадзором?

— Мы делаем дело, которое должны делать сообща, как чиновники и общественники, так и все остальные жители Севастополя. Экология – это общее дело. Я думаю, что контрпродуктивно все спихнуть на чиновников.

Тем более, что я был в Севприроднадзоре, высказал им свое желание участвовать в этой работе. Юлия Анатольевна Гаврилова поддержала наши начинания и даже рассказала о планах создать общественную приемную, в рамках которой с гражданами будут работать, как чиновники, так и общественники.

— Теперь, когда вы стали региональным представителем Национального комитета экологической безопасности, ваша работа будет направлена только на сферу экологии или вы будете заниматься и другими проблемами?

Я планирую продолжить работу также в разрезе проблем с аварийными домами. Вы наверняка знаете о случае смерти мальчика в Инкермане из-за обрушения стены в аварийном здании.

У нас в Нахимовском районе, где я живу, это очень наболевшая проблема. Во-первых, очень остро стоит вопрос расселения аварийных домов, а во-вторых большой проблемой являются заброшенные дома, например, Истомина, 45, 47. Там просто горы мусора, шприцов и прочего даже несмотря на то, что с 2017 года прокуратура постановила снести эти дома.

Также в планах подключится к проблемам с дорогами. Как вопросам их ремонта, так и к проблеме самозахвата тротуаров в частном секторе. Но работа в направлении борьбы со свалками отходов для нас все-таки наиболее приоритетная.

Напомним, в середине июля наш корреспондент общался о проблеме строительного мусора с председателем постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам заксобрания Севастополя Вячеславом Гореловым.

Горелов отметил, что проблема строительного мусора в Севастополе близка к падению на уровень «ниже плинтуса».

Беседовал Дмитрий Островский

Фото: Анастасия Ильина, архив Валерия Стрюкова