Художественная галерея отметила трехлетие «Ночью в музее»

На днях в Российской Государственной художественной галерее прошла акция «Ночь в музее» в честь трехлетия создания галереи.

В этот день выставочный зал открыл двери для всех желающих с 20 часов до полуночи. Стоимость посещения выставки снижена в 4 раза. Гости музея могли ознакомиться с выставкой «Верещагины. Свет и тени». Посетители выставки получили возможность принять участие в мастер-классах по живописи, скетчингу, эбру, пообщаться с искусствоведами о современном искусстве, насладиться музыкальными импровизациями.

Особый интерес у посетителей вызвала дискуссия со специалистами о возможностях искусственного интеллекта. Ведь выставки художественной галереи необычны по своему формату. В экспозиции представлены не только оригинальные полотна, но и аудиовизуальные медиа-инсталляции, созданные на базе оцифрованных экспонатов – картины, «ожившие» при помощи ультрасовременных технологий.

Всего в «Ночи в музее» приняли участие более 250 посетителей.

Дарья Тимофеева

Фото: Юлия Блоцкая