Горелов о строительном мусоре: Мы близки к порогу падения, может, даже ниже плинтуса

В начале июня корреспондент «Севкора» побывал на выездном совещании постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам, на котором рассматривался вопрос о незаконных свалках строительного мусора.

Увиденные на улице Индустриальной и Монастырском шоссе объемы бедствия поразили всех присутствующих. Впечатление усиливал и тот факт, что огромные свалки расположены непосредственно в черте города.

Фото: ул. Жидилова и п. Орлиное

О проблеме строительного мусора наш корреспондент поговорил с председателем постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Заксобрания Вячеславом Гореловым.

Порог падения

Решение любой проблемы начинается с первого шага – оценки ее масштаба. Наш собеседник сделал неутешительное для севастопольцев заключение.

«Если оценивать по десятибалльной шкале, то я бы поставил оценку между двойкой и тройкой. Порой можно видеть бесконечную череду автомобилей, которые вывозят не строительный мусор, но, как минимум, строительные отходы, которые связаны с рытьем котлованов. Они чередой идут из разных мест, например, из «Нового Херсонеса», — подчеркнул Горелов.

Горелов привел в пример площадь имени 50-летия СССР, где иногда можно было одновременно наблюдать по две-три машины: одни выезжали, другие, разгрузившись, направлялись на территорию «Нового Херсонеса».

Горелов напомнил также, что зимой этого года он обратил внимание на один из военных полигонов в бухте Казачьей.

«Туда заезжали автомобили. На входе в легковой машине сидел человек, который фиксировал номера самосвалов, заезжавших на территорию военного городка, причём без досмотра. С моей точки зрения, неприемлемо, когда территория военного полигона, который был предоставлен для целей обороны и безопасности, используется для складирования строительных отходов. Сейчас, насколько мне известно, этот вопрос изучает военная прокуратура», — отметил руководитель комитета.

Фото: кладбище Мекензиевы горы

Определенная схема

После оценки масштабов проблемы возникают традиционные вопросы – кто виноват и что делать? Горелов пояснил, что с его точки зрения проблема заключается в нежелании ответственных лиц и застройщиков нормализовать ситуацию.

«Я не вижу никаких реальных плодов той работы, хотя она, возможно, выполняется уполномоченными органами государственной власти. Главная причина, как мне кажется, заключается даже не в этом, а в осознании того, что последствия от остановки федеральных строек для ответственных лиц будут более губительными, нежели отрицательные последствия от несанкционированных свалок строительных отходов», — пояснил Горелов.

Ярким примером, по словам председателя комитета, является снос античной усадьбы на мысе Херсонес в 2015 или 2016 годах ради срочного возведения капитального строения высокой важности. Тогда делом занималась военная прокуратура, оно дошло до суда, но строители были оправданы в связи с тем, что они, якобы, не знали, что разрушают объект культурного наследия.

«Неформально нам собщили, что последствия от неисполнения контракта на строительство этого сооружения стали бы для исполнителя и заказчика более тяжёлыми, нежели возможные последствия от уничтожения античной усадьбы», — рассказал он.

Второй важный фактор ухудшения ситуации, по мнению Вячеслава Горелова, – это теневая составляющая, о чём, пусть и не в явной форме, высказался Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев.

«Переработка строительных отходов – это единственное решение, оно стоит денег, и в смету всех строительных работ заложены средства на перевозку строительных отходов в определённые места для складирования или переработки лицензированными организациями. Однако застройщики предпочитают экономить на утилизации», — подчеркнул наш собеседник.

Фото: ул. Макарова и п. Гончарное

Пути решения

По всей видимости, отмечает наш собеседник, в Севастополе решение проблемы перекладывается на городской бюджет.

«Буквально через три-четыре года, когда стройки подойдут к завершению, мы будем вынуждены тратить значительные средства, чтобы ликвидировать накопленный экологический ущерб», — отмечает Горелов.

Председатель комитета надеется, что решить проблему позволит работа правоохранительных органов, которые воспользуются результатами работы представителей Общественной палаты Севастополя, Севприроднадзора и депутатов Заксобрания.

Вячеслав Николаевич отмечает также, что решение этого вопроса невозможно без политической воли, которая позволила бы не «бить по хвостам», а подходить к решению вопроса радикально.

«Не думаю, что уничтожение севастопольской природы может быть менее значимым, чем стройки, даже чрезвычайно важные», — подчеркнул он.

Беседовал Дмитрий Островский