Половине первоклассников в «Экотех» все же придется учиться во вторую смену

Из-за переполненности школы «Экотех» младшеклассникам все же придется учиться во вторую смену. Таковы итоги родительского собрания в школе, проведенного лично директором департамента образования Севастополя Ларисой Сулимой.

«Родителям 1 Д, Е, Ж предложены на выбор 3 варианта: обучаться в промежуточную смену с 12.00 на базе «Эко-тех» в 2022-23 учебном году, а с 2023-24 в первую смену. Вторая смена в школе «Экотех» с 2023-24 года учебного года станет неизбежной! Родители 1 А, Б, В, Г должны быть готовы, что в следующем году будут обучаться во 2-ю смену», — написала Сулима в своем телеграм-канале по итогам собрания

Для тех, кто не хочет учиться в так называемую «промежуточную смену» есть варианты: перейти в 61-ю школу, где готовы открыть 6-й первый класс с опытным учителем и обучаться в первую смену или быть зачисленным в школу «Экотех», но физически обучаться на базе 61-й школы этот учебный год, а на кружки ходить в «Экотех».

По итогам собрания, родители 55 детей согласились учиться в промежуточную смену, а двоих решили перевести их в 6-ю школу, остальные взяли время, чтобы подумать.

Напомним, скандал в школе «Экотех» разразился в связи с тем, что в школу, проектная вместимость которой 825 детей, зачислили 1500, половина из которых ученики начальной школы.

Руководство учебного заведения предложило ученикам вторых классов учиться во вторую смену, но те устроили бунт, в итоге во вторую или, как ее называют в департаменте образования, «промежуточную» смену придется учиться части первоклассников.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя