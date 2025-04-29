В Севастополе внесли закон о выплате стипендий аспирантам

В Законодательное собрание Севастополя внесен проект закона, которым предлагается выплачивать стипендии студентам и молодым ученым города, уточняя правила их присуждения. Изменения вносятся в статью 14 Закона «О наградах города Севастополя» и расширяют категории получателей, добавляя новые приоритетные направления исследований.

Законопроект предусматривает ежегодное выделение 60 стипендий (от 5 до 15 тыс. рублей) для обучающихся в образовательных организациях Севастополя за успехи в научной, учебной и общественной деятельности, а также 30 стипендий по 50 тыс. рублей для молодых ученых и аспирантов, ведущих перспективные исследования. В приоритете — направления, связанные с социально-экономическим развитием города. На 2025 год на это потребуется 11,895 млн рублей, на 2026 и 2027 годы — по 23,895 млн рублей ежегодно.

Для реализации закона из бюджета Севастополя дополнительно выделят 4,797 млн рублей в 2025 году и по 16,470 млн рублей в 2026 и 2027 годах. Проект инициировал Департамент образования и науки города и уже направлен на рассмотрение.

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Дмитрий Островский

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