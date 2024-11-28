В Байдарской долине незаконно выбыло свыше 2 га земель водного фонда

В Севастополе межрайонная природоохранная прокуратура добивается возвращения в федеральную собственность земель водного фонда в Байдарской долине.

В ходе проверки ведомства с участием специалистов Департамента природных ресурсов и экологии города проведены геодезические исследования границ земельных участков, сформированных в пределах акваторий и береговых полос водных объектов.

Установлено, что в селах Байдарской долины при приватизации под ИЖС и сельскохозяйственную деятельность из федеральной собственности выбыло свыше 2 га земель водного фонда. Вместе с тем, водные объекты и их береговая полоса относятся к объектам общего пользования. Их приобретение запрещено.

По итогам проверки природоохранный прокурор направил в суды города 5 исковых заявлений для возвращения земельных участков водных объектов и их береговой полосы .

Одно исковое заявление уже удовлетворено, рассмотрение остальных исков продолжается. На спорные участки наложены аресты.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

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