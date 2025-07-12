Туризм, транспорт и образование: кого не хватит в Севастополе в ближайшие годы

В ближайшие три года кадровая потребность в Севастополе вырастет более чем на 5 тысяч человек — с 261,6 тыс. в 2026 году до 266,7 тыс. в 2028-м. Такие данные содержатся в официальном Прогнозе социально-экономического развития города Севастополя на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Документ подготовлен правительством региона и опубликован на портале нормативных актов.

Кого не хватает

Наибольший рост спроса ожидается в сфере гостиниц и общественного питания — плюс 1 180 человек за два года (+7%). Этот сектор остается одним из самых динамичных на фоне стабильного туристического потока в регион. Также значительный прирост кадровой потребности прогнозируется в логистике и транспорте (+880 человек, +4,9%) и в системе образования (+310, +1,7%) — в связи с ростом населения и строительством новых школ и детских садов.

Кто востребован больше всего

Самыми массовыми секторами рынка труда в Севастополе остаются:

Торговля — 53 410 человек к 2028 году (около 20% от общего числа);

Строительство — 34 300 человек;

Государственное управление и военная безопасность — 20 570 человек.

Их доля в общей потребности к концу прогнозного периода превысит 47%, несмотря на умеренный рост или стагнацию по численности.

Где сокращение

При этом в ряде отраслей ожидается небольшое сокращение занятости:

Торговля — минус 490 человек к 2028 году (–0,9%);

Финансовая и страховая деятельность — минус 20 человек;

Культура, спорт и досуг — снижение на 40 человек.

Авторы документа объясняют это возможной автоматизацией, оптимизацией бизнес-процессов и сезонным характером занятости в некоторых сферах.

Общий тренд

Общий рост численности занятых в городе оценивается в +2% за три года. Эксперты связывают это с демографическим приростом (по прогнозу, численность населения Севастополя вырастет до 588,7 тыс. человек к 2028 году) и продолжением инвестиционных программ в строительстве, туризме, образовании и социальной сфере. Документ также указывает на необходимость подготовки кадров для перспективных секторов — особенно в туризме, логистике и образовании. Власти планируют координировать образовательные учреждения с потребностями рынка труда для закрытия будущего дефицита специалистов.

Напомним, Севастополь оказался на 61-м месте среди 85 регионов России по уровню бедности. По итогам 2024 года за чертой бедности в городе проживают 8,5% населения — это примерно каждый двенадцатый севастополец.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города