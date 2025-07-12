Севастопольские бойцы ММА завоевали 10 медалей на всероссийском турнире в Алуште

Сборная Севастопольской Федерации ММА блестяще выступила на всероссийском турнире «Grand Mixfight V», прошедшем в Алуште с 26 по 30 июня. По итогам соревнований команда завоевала 10 медалей — одна из самых результативных поездок в истории Федерации.

Соревнования собрали более 500 бойцов со всей России. Севастопольцы отличились как в юношеских и женских, так и во взрослых категориях, показав высокую технику, стойкость и командный дух.

Золотую медаль завоевала Анастасия Антонова (СК «Анаконда», тренер Пирбаймат Гусейнов). Серебряными призёрами стали Ксения Косульникова, Полина Буйчикова, Максим Куликов и Денис Кудинов. Бронзу выиграли Анастасия Бондаренко, Иван Зарубин, Дамир Малеванный, Ростислав Чичерин и Магомед Умаргаджиев.

Президент Федерации Сергей Кот отметил, что десять медалей — закономерный результат работы тренеров и всей команды. Главный тренер Дмитрий Югай добавил, что спортсмены действовали дисциплинированно и зрелo, особенно в критических ситуациях.

Победа в Алуште стала новым этапом развития севастопольского ММА и хорошим стимулом для будущих достижений на уровне России и за её пределами.

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