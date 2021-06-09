ЦИК предложил кандидатуру на должность главы Севастопольского избиркома

Заседание комиссии на этой неделе

Центральная избирательная комиссия России сегодня, 9 июня, на 9-ом заседании предложила избрать на должность председателя Севастопольской городской избирательной комиссии Нину Фаустову.

Заседание Севастопольской городской избирательной комиссии по избранию председателя Севастопольской городской избирательной комиссии состоится 11 июня.

Напомним, глава Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко 24 мая покинул свой пост, который он занимал с мая 2018 года. Вместе с ним с должности ушла и его заместитель.

Ольга Сурикова