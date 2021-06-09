Депутаты повторно вынесут закон о выходных на религиозные праздники

У севастопольцев есть надежда отдыхать на крупные религиозные праздники

Депутаты ЛДПР намерены повторно вынести на рассмотрение заксобрания Севастополя закон, предоставляющий губернатору города право объявлять выходные дни на крупные религиозные праздники.

Об этом «Севкору» рассказал глава фракции ЛДПР, вице-спикер заксобрания Илья Журавлев.

«Будем выносить повторно на пленарное заседание в соответствии с регламентом заксобрания», — сказал Журавлев.

Напомним, шесть депутатов заксобрания вчера во втором чтении не поддержали принятие законопроекта, вносящего изменения в закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя». При этом их 12 коллег поддержали законопроект, для принятия документа не хватило ровно 1 голоса.

Важно, что аналогичные законы действуют во многих субъектах Российской Федерации.

Ранее севастопольское благочиние, объединение крымских татар «АКЪЯР», Совет мусульманских общин, еврейская община «Хабад» и уполномоченный по правам человека поддержали проект закона.

В поддержку законопроекта выступил глава постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко. Он отметил, что комитет поддержал законопроект.

Также департамент экономического развития дал позитивную оценку законопроекту.

Дарья Тимофеева

Фото: Севастопольское благочиние