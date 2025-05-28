Интервью с президентом федерации рыболовного спорта в Севастополе. О победах больших и маленьких.

Продолжаем цикл рассказов о городских федерациях. На этот раз мы пообщались с президентом федерации рыболовного спорта в Севастополе Деевым Алексеем Валерьевичем. Рыболовный спорт – это занятие не только мужское, но и женское, и даже детское. Во взрослых поплавочных соревнованиях могут участвовать с 11 лет, в ловле донной удочкой, спиннингом с берега — с 12 лет, а с 16 лет допускаются спортсмены в ловле спиннингом с лодки и на всероссийские соревнования. Ограничений по старшему возрасту в рыболовном спорте нет, говорит президент федерации. Кстати, женщины, дети до 18 лет, участники боевых действий состоят в федерации на безоплатной основе. Все взносы и затраты за них организация берет на себя.

Корреспондент «Севкора»: Алексей Валерьевич, если говорим про спорт, кто тренеры? Как проходят занятия и тренировки?



Президент Федерации: у нас, как в любом спорте, есть тренеры. Они обязательно проходят специальное обучение, курсы по повышению квалификации, получают официальный диплом о том, что специалист может заниматься тренерской работой. В нашей федерации есть тренер и главный тренер. Тренировки у нас проходит в основном перед соревнованиями. Тренировки нужны, чтобы подобрать правильный состав прикормки в первую очередь, подобрать тот крючок, который сегодня работает, длину поводка, на что реагирует рыба, толщину лески. Тут много нюансов. Также важно знать, на какой дистанции рыба находится в данный момент, в какой в толще воды и на какой высоте. Быстро во всем этом разбираться и помогают тренировки, чтобы обловить соседей. Ведь если один из участников сможет подобрать прикормку лучше, чем соседний, то он всю рыбу перетянет к себе, а у соседа уже клевать не будет



Корреспондент «Севкора»: сейчас у вас насыщенный график соревнований. какое главное мероприятие любителей рыбалки ждет в ближайшее время и какое будет событие года (может к чему-то готовитесь?)

Президент Федерации: Главное мероприятие, которое в этом году состоится, это конечно поездки на Кубок России, на чемпионат России. В конце мая мы едем на Кубок России по ловле донной удочкой в Воронеже. А 15 июня также в Воронеже, будет Кубок России по ловле поплавочной удочкой. Основная цель любых спортсменов — это выездные соревнования. Мы здесь тренируемся, пытаемся победить, проводим отбор в сборную Севастополя и едем уже побеждать на всероссийских соревнованиях. Самое массовое мероприятие, конечно, это у нас было детское. Впервые мы собрали столько участников. 118 было детей, а родителей было еще больше, человек 150. Это стало грандиозным событием! Организаторы разбивали юных спортсменов на группы, на этапы, потому что все ребята просто не помещались одновременно. А так, конечно, любое мероприятие — это важно! Это всегда шаг к успеху или наоборот урок, если что-то не получилось, где надо делать выводы.

Корреспондент «Севкора»: какие планы по развитию федерации, какая планка по достижениям на 2025 год?

Президент Федерации: Основная планка, к которой стремятся наши спортсмены — получить, конечно, Мастера спорта. Чтобы получить это звание, надо войти в тройку призеров на чемпионате или кубке России. А на местных соревнованиях можно получить звание только кандидата в мастера спорта. У нас раньше не было судей, не было возможности присваивать даже кандидатов в мастера спорта, даже первые разряды. Но мы потихоньку развиваемся. На сегодняшний день мы имеем возможность присваивать КМС своими силами, без поездки куда-то. У нас есть хорошие друзья, судьи всероссийской категории из других городов, которые приезжают к на наши соревнования несколько раз в год. Из Нижнего Новгорода приезжают, Ростова, Липецка. Мы очень благодарны нашим коллегам за их помощь! Но мы готовим наших судей. У нас Евгений Захаров в прошлом году судил всероссийские соревнования, был старшим зоны. В этом году он едет с нами, будет судить всероссийские соревнования. А в следующем году мы планируем подать документы, чтобы он получил звание суди всероссийской категории. Это очень важно! Это как «мастер спорта» среди спортсменов, судья всероссийской категории среди судей – это максимальная величина, которую можно достичь в пределах нашей страны, не выезжая за рубеж за международным классом.

Президент Федерации рыболовного спорта в Севастополе Алексей Деев приглашает всех с 11-12 лет вступать в ряды спортсменов-рыболовов, где каждый получает членский билет, спортивную книжку и принимает активное участие в спортивной жизни города.

Беседовала Дарья Морговка

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