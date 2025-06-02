В Севастополе простились с Артемом Петровым

В Севастополе проводили в последний путь механика, матроса Артема Павловича Петрова. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Артем Петров родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего Черноморского флота. Он окончил школу №22 и Севастопольский торгово-экономический техникум, после чего прошёл срочную службу и поступил в Севастопольский государственный университет.

Впоследствии Петров заключил контракт с Министерством обороны России и несколько лет служил в воинской части, где ранее проходили службу его родители.

По информации властей, он погиб при выполнении боевых задач.

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