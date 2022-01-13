В Севастополе строители оставили без света почти две тысячи абонентов

Абоненты Корабельной стороны

Строители проводившие несанкционированные работы оставили без электроснабжения 1,8 тысячи абонентов в Севастополе. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия «Севастопольэнерго».

«Это привело к аварийному прекращению электроснабжения восьми трансформаторных подстанций, 1,8 тысячи потребителей, проживающих по улицам Горпищенко, Фильченкова, Бакуниной, в том числе социально значимых объектов: троллейбусное управление, ПНС ГУПС «Водоканал», котельная ГУПС «Севтеплоэнерго», школа №26, детские сады №19 и №9», – заявили на предприятии.

Несанкционированные работы проводила компания «ЮЖ-Строй» на улице Горпищенко.

В пресс-службе «Севастопольэнерго» также отметили, что в прошлом году из-за действий недобросовестных строителей было зафиксировано повреждение 92 кабельных линий.

Ольга Сурикова