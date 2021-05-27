Севастополь стал первым в ЮФО по росту строительства в I квартале 2021 года

Согласно статистике Росстата по итогам января-марта 2021 года Севастополь стал первым среди регионов Южного федерального округа (ЮФО) по росту объемов работ в сфере строительства.

В Севастополе данный показатель вырос в 3,6 раза в сравнении с первым кварталом 2020 года, вторую строчку заняла Ростовская область, на Дону этот показатель увеличился на 51%, на третьем месте оказалась Республика Адыгея, а четвертый результат у Волгоградской области — 28,5% и 12,2% соответственно. Остальные регионы округа продемонстрировали отрицательную динамику, в общем по нашему округу отмечается сокращение на 9,4%, а в стране согласно данным органов госстатистики незначительный рост на 0,2%.

Напомним, что по итогам 2020 года Севастополь занял второе место в России по вводу жилья, а также первое место по его стоимости среди регионов Южного федерального округа по итогам первого квартала 2021 года.

Островский Дмитрий

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