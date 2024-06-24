Теракт в Учкуевке стал главной темой аппаратного совещания у губернатора Севастополя

Сегодня в ходе аппаратного совещания у губернатора Севастополя Михаила Развожаева была доложена информация об оказании помощи пострадавшим от ракетного удара ВСУ по пляжу в Учкуевке.

И так главные итоги:

В Севастополе во время ракетного удара по пляжу в Учкуевке пострадали 153 человека, 74 получают лечение на амбулаторном этапе, 79 госпитализированы. Из них 27 детей. Вчера работало более 30 бригад скорой помощи. Много людей приходили самостоятельно в 4-ю больницу.

Из Москвы прибыла группа врачей — 31 человек.

На горячую линию за сутки поступило 98 обращений, все были отработаны.

В больницах работают психологи.

Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь будут осуществляться выплаты. Выплаты по ущербу здоровья и в связи с гибелью людей будут осуществляться в соответствии с федеральным законодательством. Будет оказана помощь семьям погибших. Всего погибло четыре человека, двое взрослых и двое детей. Одна из погибших девочек из Магадана.

Все личные вещи граждан с пляжа в Учкуевке сохранены, их можно будет получить в отделении МВД рядом с пляжем. Чуть позже будет опубликован алгоритм получения.

Создана комиссия по оценке ущерба имуществу в результате атаки ВСУ.

Ольга Сурикова

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