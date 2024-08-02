Перекрытие части проспекта Генерала Острякова продлено до 16:00

Спецоперация на Украине
02-08-2024
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что утром провел совещание Оперштаба на месте падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова.

После обследования всей территории стало ясно, что много суббоеприпасов лежит в зеленой зоне — в траве и кустах. Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займёт больше времени.

«Поэтому приняли решение о продлении срока перекрытия дороги орентировочно до 16:00. Прошу севастопольцев заранее выбирать маршруты объезда», — отметил глава города.

На месте работает и межведомственный оперативный штаб. Принято решение об уничтожении боеприпасов и части ракеты на месте с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

«Если сказать простым языком, то вместе со специалистами Водоканала выбрано место, где нет коммуникаций, будет выкопана яма, и уничтожение части ракеты и суббоеприпасов пройдёт в ней», — пояснил Развожаев.

Из многоквартирных домов № 219, 221, 223, 242 эвакуированы жители, всем желающим предоставлены места временного размещения, но большинство поехали на работу или к друзьям.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

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