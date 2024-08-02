В Севастополе из-за упавшей части сбитой ракеты ATACMS часть проспекта генерала Острякова будет перекрыта до 12:00

После ночной атаки на Севастополь оцеплена часть проспекта Генерала Острякова —на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS

Отдельное предупреждение касалось жителей дома 242, корпус 2 на проспекте.

Ночью оперштабом принималось решение, возможна ли транспортировка части ракеты для уничтожения на полигоне).

Оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке суббоеприпасов и части сбитой ракеты ATACMS на проспекте генерала Острякова.

«Проспект генерала Острякова (на отрезке от дома 218 до 5 км) и дорога-дублер будут перекрыты для всех видов транспорта ориентировочно до 12.00, специалисты рассчитывают, что к этому времени они смогут собрать все взрывоопасные предметы», — предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Троллейбусы будут осуществлять движение до ост. «ул. Генерала Хрюкина».

Автобусы будут следовать до ост. «ул. Генерала Хрюкина» и далее по ул. Хрусталева на 5 км Балаклавского шоссе. В обратном направлении: 5 км — ул. Хрусталева — ост. «ул. Генерала Хрюкина» и далее по своим маршрутам.

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Ольга Сурикова