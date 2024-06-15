Целый подъезд многоквартирного дома обрушился в результате прилета снаряда в Шебекино

В Шебекино в результате обстрела обрушился подъезд жилого дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Количество погибших выросло до пяти человек.

Помимо останков четырех человек, найденных спасателями, в больнице умерла женщина. Тяжесть ее ранений была не совместима с жизнью.

«К сожалению, еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия», — уточнил Гладков.

Глава Белгородской области Гладков отметил, что количество пострадавших мирных жителей составило шесть человек. С верхних этажей обрушившегося здания были спасены шестеро. МЧС России до этого сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекино.

Обрушился подъезд в четырехподъездной секции в пятиэтажном доме. По предварительным данным, повреждено 20 квартир.

Напомним, в начале июня в Луганске в результате обстрела обрушился целый подъезд жилого дома с 5 по 1 этаж.

Ольга Сурикова