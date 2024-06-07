ВСУ нанесли удар по Луганску ракетами ATACMS

Большую часть снарядов удалось сбить силам ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру.

Пострадали 20 человек, в том числе 8-летний ребенок. Семь пострадавших были извлечены из-под завалов разрушенной пятиэтажки в Луганске. Трое мирных жителей погибли. Об этом сообщает МЧС ЛНР.

В результате обстрела подъезд обрушился с 5 по 1 этаж. Спасатели на месте продолжают разбирать завалы и искать людей.

Три детских сада, две школы, колледж информационных технологий и один из корпусов Далевского университета получили повреждения в результате обстрела. Министр образования ЛНР сообщил, что никто из детей и персонала образовательных учреждений не пострадал. В самих зданиях взрывной волной выбило стекла.