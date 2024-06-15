Севастопольцы за сутки отправили мошенникам более 1,7 млн рублей

За минувшие сутки в полицию Севастополя обратились трое местных жителей в возрасте от 37 до 72 лет, которые пострадали от мошенников, похитивших деньги под предлогами защиты банковского счета и продления услуг мобильной связи. Общий ущерб составил более 1,7 млн рублей.

Все потерпевшие знали о данных способах обмана из СМИ и социальных сетей, были проинформированы через СМС-оповещение, но тем не менее выполнили инструкции злоумышленников и лишились сбережений.

Так, 27-летней девушке позвонил мошенник, который представился оператором сотовой компании и рассказал о необходимости продления договора мобильной связи с помощью госуслуг. Выполнив все инструкции звонившего, девушка лишилась 922 тысячи рублей.

Во втором случае 72-летней пенсионерке позвонил мошенник, который представился сотрудником органов госбезопасности и убедил пожилую женщину перечислить на «безопасные счета» 397 тысяч рублей.

Третьей жертвой стал 40-летний охранник крупной винодельческой компании, который под диктовку аферистов перечислил 400 тысяч рублей на «безопасные счета».

Напомним, в Севастополе недавно шесть местных жителей отправили мошенникам боле двух млн рублей.

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Ольга Сурикова