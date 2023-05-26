В Севастополе проездной можно будет записать на банковскую карту

Правительство Севастополя приняло постановление о начале процедуры перехода к технологиям, которые позволят записать проездные в общественном транспорте на банковскую карту, а в пригородных автобусах установить валидаторы.

Принятое постановление позволит начать отбор и выбрать оператора, к сентябрю новшество должно уже заработать.

Как пояснил губернатор Михаил Развожаев, делается это чтобы уйти от чипа, а перейти к приложению. После этого любой банковской картой можно будет точно также оплачивать проезд, как и ЕГКС.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя