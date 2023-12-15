В Аполлоновой балке изымут участки для сохранения ОКН

Правительство Севастополя планирует изъять земельные участки, прилегающие к объекту культурного наследия «Акведук в Аполлоновой балке».

«Предусматривается изъятие четырех земельных участков, которые расположены практически на одной меже с объектом культурного наследия», — рассказала и. о. директора департамента Архитектуры Юлия Шемонаева.

Такие намерения Шемонаева высказала во время доклада о принятии проекта планировки территории в районе Аполлоновой бухты, который рассмотрели 14 декабря на заседании правительства Севастополя

Этот документ городские власти приняли с целью устранить противоречия в документации, которые в связи с требованиями водного кодекса обязывают правительство Севастополя снести дома построенные у кромки моря.

«Это позволит нам в совокупности утвердить документацию и сохранить права граждан на их объекты и земельные участки», — отметил и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов.

Тем не менее, четыре участка и объекты имущества, которые прилегают к акведуку, все-таки планируют изъять.

Напомним, об аварийном состоянии акведуков, построенных в XIX веке жители Нахимовского района сообщали еще два года назад.