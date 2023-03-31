Трое молодых севастопольцев задержаны за пособничество телефонным мошенникам

В Севастополе задержали троих пособников телефонных мошенников. За несколько дней задержанные похитили по схеме «Ваш родственник попал в ДТП» более 1.2 миллиона рублей у шестерых местных пенсионеров.

В пресс-службе полиции уточнили, что ранее судимый 18-летний житель Севастополя нашел в мессенджере объявление о работе курьером телефонных мошенников и после обсуждения с анонимными кураторами условий, согласился стать участником преступной схемы. К пособничеству он также привлек своего 21-летнего приятеля и с ним посещал пожилых граждан, которые будучи уверенными, что их близкие попали в ДТП, передавали курьерам свои деньги.

Оперативники остановили автомобиль такси, в котором передвигался один из пособников и задержали его, его приятель был задержан чуть позже. У подозреваемых были изъяты около 400 тысяч рублей, похищенных у пенсионеров, а также иные вещественные доказательства.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнюю девушку, которая аналогичным образом трудоустроилась курьером мошенников и успела похитить более полумиллиона рублей у двоих пенсионерок, которых ее кураторы убедили, что их внучки стали виновницами ДТП.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела за «Мошенничество». Им грозит до шести лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова