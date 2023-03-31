Ситуация на трассе М-4 «Дон» 

🚨На Ростов за сутки 30 марта обрушилась почти треть месячной нормы осадков. По информации синоптиков, за 24 часа, с утра 30 по утро 31 марта, в Ростове выпало 15 мм осадков. Выпавший снег образовал сугробы высотой до 19 сантиметров.

Более 30 автобусов (а это 766 пассажиров) застряли в пробке на трассе М-4 «Дон» со вчерашнего дня, сообщают «Вести» со ссылкой на региональный минтранс.

Из заблокированной для движения трассы М-4 «Дон» эвакуировали 51 человек.

Как сообщили в МЧС, в настоящий момент в пунктах временного размещения находятся 171 человек, в том числе 56 детей.

Мокрый снег в Ростовской области будет идти до вечера, ночью он перейдет в дождь.

Напомним, сегодня, 31 марта, несколько поездов задерживаются в Крым из-за снегопада в Ростовской области.

Ольга Сурикова