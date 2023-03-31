Севастополь получит деньги на расселение аварийного жилья и обновление коммунальных сетей

Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин провел заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию, на котором было одобрено распределение финансовой поддержки на новую программу расселения аварийного жилья на 2023 год.

Хуснуллин отметил, что ряд регионов смогут начать реализацию новой программы расселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. На штабе было одобрено распределение лимитов на новую программу на 2023 год между 14 субъектами. Размер обшей финансовой поддержки составляет 22,5 млрд рублей.

«К регионам, ранее уже приступившим к выполнению новой программы, в этом году смогут присоединиться еще пять субъектов – Республики Адыгея и Калмыкия, Камчатский край, Астраханская и Воронежская области. Принятое решение позволит в 2023 году расселить 418,8 тыс. кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2022 года, а значит, больше граждан будут обеспечены новым комфортным жильем», — отметил он.

В прошлом году расселение аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года, начали девять регионов, в том числе и Севастополь.

«В прошлом году мы расселили 33 человека из 21 жилого помещения, площадью 926,2 кв.м», — рассказал губернатор Михаил Развожаев.



В ходе заседания также было одобрено два проекта региональных программ обновления коммунальной инфраструктуры в Севастополе и Краснодарском крае. Их общая стоимость составит 15,3 млрд рублей, в том числе за счет федерального бюджета – 9,4 млрд рублей. Программа предусматривают обновление 36,2 км коммунальных сетей в Севастополе.

На заседании штаба Марат Хуснуллин также рассказал о дополнительных возможностях для регионов по инфраструктурному развитию в 2023 году: выделено 180 млрд рублей на опережающее строительство и увеличен на 315 млрд рублей лимит программы инфраструктурных бюджетных кредитов, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя

Ольга Сурикова