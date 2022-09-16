Три машины на Адмирала Макарова сгорели из-за неразделенной любви

Причиной вчерашнего поджога трех машин на улице Адмирала Макарова стал отказ девушки в заключение брака, сообщает ТГ-канал Mash на волне.

Как написали авторы канала, что некие Андрей и Диана встречались несколько месяцев, после чего молодой человек сделал предложение.

Однако девушка отказала. Андрею не понравился такой поворот событий и он принял решение отомстить ей путем поджога.

В полиции Севастополя сообщили, что сотрудниками уголовного розыска устанавливается лицо, причастное к повреждению автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Напомним, сообщение в городское управление МЧС о возгорании автомобилей поступило 15 сентября в 3:25. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра. Погибших, пострадавших нет.

Дмитрий Островский