Строительство ЛЭП с массовой вырубкой деревьев на ЮБК отменено

В истории с многомиллионной вырубкой лесов вдоль Южного берега Крыма для строительства новой линии электропередач возник неожиданный поворот — после тяжелых судебных тяжб заказчик отказался от своего проекта. Об этом стало известно в ходе очередного судебного заседания по делу, пишет новостной портала ForPost.

Контракт на строительство ЛЭП был отменен по соглашению сторон, в связи с этим судебное дело закрыто.

Издание пишет, что строительство отменили, так как введенные против России односторонние санкции резко повысили стоимость проекта — как минимум в полтора-два раза. Возникли вопросы относительно поставки части необходимого оборудования.

Напомним, во время посещения Севастополя заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком обсуждался вопрос прокладки новой транзитной ЛЭП на ЮБК.

Сам губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что проект на согласование в Севастополь не поступал.

Ольга Сурикова