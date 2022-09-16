ВСУ обстреляли российский город Валуйки

В ночь на 16 сентября украинскими вооруженными силами был обстрелян город Валуйки в Белгородской области.

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города. Также произошло возгорание восьми частных жилых домов по ул. Школьная и трех машин», — написал в своем Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его информации, погиб один мирный житель, медицинская помощь понадобилась еще двум пострадавшим.

Ночью социальные объекты переводились на резервные источники питания.

Ближе к утру Гладков сообщил, что подача электричества полностью восстановлена в социальные учреждения и жилые дома, кроме улицы Школьной. Там продолжают проводиться дополнительные оперативные мероприятия.

Он пообещал помощь местным жителям с восстановлением домов и личного транспорта.

Напомним, днем ранее сообщалось об обстреле приграничных сел Белгородской области, эвакуации их жителей и переводе детей на дистанционное обучение.

Ольга Сурикова