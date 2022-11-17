Тренер РК «Чайка» и мужской команды СевГУ по регби рассказал, как будут готовить чемпионов

Недавно в Севастополь по приглашению городской федерации регби приехал работать Чемпион России и обладателя Кубка СССР по регби Вячеслав Бондарев.

Специалист будет тренировать мужскую команду по регби СевГУ и регбийного клуба «Чайка». Наш корреспондент поинтересовался у Вячеслава Юрьевича, как проходят тренировки севастопольских регбистов.

Вячеслав Юрьевич, когда вы приступили к формированию команды, кто будет туда входить?

К тренировкам команды мы приступили с октября. Планы на команду амбициозные. Естественно к поставленным целям мы будем идти постепенно.

Отбор игроков мы проводим в колледжах и ВУЗах Севастополя. В основном возраст составляет 16-18 лет. Пока это костяк наших игроков.

В общих чертах, мы сначала отберем основной состав и запасных ребят, которым я передам весь накопленный за десятилетия опыт. Далее мы должны начать играть на профессиональном уровне с крымскими командами. После чего выйдем на всероссийский уровень.

А какие ближайшие цели, например, на следующий год?



Следующий год мы посветим задачам становления команды, участию в городских соревнованиях и всероссийской Студенческой лиги.

Стоит отметить, что ребята молодые и учатся быстро. Поэтому можно получить достаточно быстро неплохие результаты.



Как в целом построен тренировочный процесс?

Тренировочный процесс у нас построен следующим образом. Обязательно тренажерный зал – тяжелая атлетика, чтобы спортсмены были физически готовы выполнять регбийные приемы и действия.

Второе, легкая атлетика – беговая дорожка, легкоатлетический манеж. Регбист должен бежать быстро, делать так называемые финты. Все эти навыки приобретаются при легкоатлетических нагрузках

И третий вид тренировок – это работа на поле. Там мы отрабатываем, как технические, так и тактические действия. Например, правильный пас или удар ногой. Важно отрабатывать захваты, чтобы ребята без травм и правильно могли делать этот важный элемент именно на поле.

Хочу отметить, что мы не только даем нагрузки, но и уделяем внимание восстановительным процессам. Ребята посещают баню и бассейн, а также массажный кабинет.



Напомним, женская команда из севастопольского регбийного клуба «Чайка» заняла второе место на Межрегиональных соревнованиях по регби-7 «Олимпийские надежды» среди команд девочек до 16 лет.

Беседовал Дмитрий Островский

Фото: Анастасия Ильина