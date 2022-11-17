В Севастополе появится единая школьная форма

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о планах ввести в России единую школьную форму.

По словам чиновника, законопроект, включающий это нововведение, уже внесен на рассмотрение Госдумы.

На слушаниях в парламенте страны идея уже поддержана депутатами. Глава комитета по образованию Ольга Казакова заявила, что «школьная форма организует и дисциплинирует, поэтому детям важно ее носить».

Будет ли форма бесплатно выдаваться государством или должна быть куплена родителями, чиновники не уточнили.

Напомним, в Крыму утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах республики.