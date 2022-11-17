В Севастополе снесут многоквартирный дом, построенный на землях ИЖС

«Здесь, к сожалению, позитивного решения не будет», — так губернатор Севастополя Михаил Развожаев сразу отозвался о судьбе многоквартирного дома на землях ИЖС по адресу Мельника, 80.

Рассмотрение различных ситуаций с проблемными домами в Севастополе прошло в рамках работы межведомственной комиссии. Данный случай оказался наиболее трагичным для дольщиков дома, которые надеялись на узаконивание этой изначально противоречивой постройки.

«Известный объект. Участок ИЖС. По решению суда признан самовольной постройкой. Возбуждено уголовное дело. Люди у всех были на приеме — все им разъясняли, что постройка самовольная, строительство начато в 2019 году, прямо в российский период, откровенно с нарушениями. Людей пообманывали, деньги попривлекали», — сразу очертил проблему директор департамента архитектуры Севастополя Максим Жукалов.

Доводы застройщика о том, что им были получены все разрешительные документы, были опровергнуты главой горхоза Евгением Горловым, аргументируя, что бумаги выдавались под ИЖС, а здесь уже появилось четырехэтажное здание и на Avito шла продажа квартир параллельно с судами о сносе незаконно построенного дома.

«И, если в украинский период можно было прикрываться прорехами в законодательстве, то здесь шло осознанное нарушение и обман людей», — члены комиссии оказались едины во мнении, указывая на то, что дом начали строить в 2019 году.

Также было ими отвергнуто предложение застройщика передать дом правительству по себестоимости строительства.

На что губернатор категорично ответил: «Людям будете деньги возвращать или пойдете в тюрьму. Здесь, к сожалению, позитивного решения не будет. В рамках уголовного дела будут взыскиваться ваши средства, дом этот будет снесен как самовольная постройка».

«Мы покупатели долей. Прежде чем покупать, мы консультировались у юристов в этом городе, и нам сказали, что долю в этом доме можно покупать. Мы остаемся на улице и вернуть он нам ничего не может, у него только два земельных участка. А мы вложили туда почти 50 млн рублей, каким образом мы сможем получить эти деньги обратно», — обратилась к главе города одна из присутствующих на комиссии дольщиц.

Женщина уточнила, что это бюджетное жилье, его смогли купить люди с малым достатком, половина дольщиков пенсионеры и многодетные семьи. И, наказывая нечестного предпринимателя, правительство накажет только их.

Развожаев отметил, что может только посочувствовать, что их обманули, но подчеркнул, что ничем помочь в данной ситуации не может.

«Вы сделали ошибку. Вас ввели в заблуждение. Отнесли деньги, как телефонным мошенником, я ничего сделать не могу. В наглую построено на самом видовом месте. Здесь вариантов нет», — закрыл он обсуждение.

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Ольга Сурикова