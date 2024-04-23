Следком устанавливают обстоятельства исчезновения девушки в Евпатории

Разыскивается Кужная Джессика Мариановна (21.06.2000 г.), пропавшая в Евпатории.

По сообщениям родственников, 20 апреля девушка отлучилась из дома и более на связь не выходила. Она вышла из дома с кошкой в домашней одежде в районе Желябова 51.

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту безвестного исчезновения 23-летней жительницы Евпатории.

В настоящее время на розыск жительницы Евпатории направлены силы следователей и следователей-криминалистов во взаимодействии с коллегами из органов полиции и волонтерами отряда «Лиза Алерт Крым».

Проверяется информация от местных жителей, которые видели девушку в пределах местности в последние дни.

Странным фактом в исчезновении девочки, считают родственники, является ее включенный телефон. Последний раз во всех мессенджерах она была онлайн утром в субботу, а смартфон до сих пор продолжает принимать звонки.